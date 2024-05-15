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Втрати деяких підрозділів окупантів на Харківщині сягають 70% – АТЕШ

Втрати деяких підрозділів окупантів на Харківщині сягають 70% – АТЕШ
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

На Харківському напрямі російські штурмові підрозділи зазнають значних втрат. Посилаючись на  дані партизанського руху АТЕШ, повідомляє Новое время.

За інформацією партизанів, унаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими і пораненими становлять до 70% особового складу.

Партизани розповіли, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами вс агресора та шторм-Z.

В АТЕШ заявили, що керувати колишніми ув’язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має військовий досвід.


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