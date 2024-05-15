Втрати деяких підрозділів окупантів на Харківщині сягають 70% – АТЕШ

На Харківському напрямі російські штурмові підрозділи зазнають значних втрат. Посилаючись на дані партизанського руху АТЕШ, повідомляє Новое время.

За інформацією партизанів, унаслідок важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими і пораненими становлять до 70% особового складу.

Партизани розповіли, що не останню роль у цьому відіграють сутички між лінійними підрозділами вс агресора та шторм-Z.

В АТЕШ заявили, що керувати колишніми ув’язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має військовий досвід.



