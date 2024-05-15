СБУ затримала зрадників, які скоригували удар "Іскандерами" по Покровську

У Донецькій області знешкодили агентурну групу воєнної розвідки РФ.﻿ З посиланням на інформацію пресслужби СБУ, повідомляє Ділова столиця.

"Одночасно затримано 6 російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону. За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровськ" , — кажуть у відомстві.

У Покровську поді час першої атаки росіяни поцілили в багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники — завдали повторного удару. Були численні жертви та поранені серед мирних жителів.

Крім того, ця група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Для цього агенти поодинці намагалися потайки фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

"Зловмисники діяли окремо один від одного, але "замикались" на спільного куратора з воєнної розвідки РФ" , — додають у Службі безпеки.

Щоб знайти та завербувати агентів, він використовував прокремлівські Telegram-канали, де вони залишали антиукраїнські коментарі.

Усім затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Можуть додати ще одну статтю — 438 (порушення законів і звичаїв війни). Агентам загрожує довічне ув’язнення.