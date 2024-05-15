Держспецзв'язку: Російські хакери активізували атаки на телефони військових ЗСУ

Російські хакери активізували атаки на мобільні телефони українських військових. Фахівці розповіли про особливості атак та як захиститися. Про це йдеться у звіті, опублікований Держспецзв'язком, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Хакери РФ збільшили кількість кібератак на мобільні пристрої українських військових. У другому півріччі 2023 року хакери, пов'язані з ГРУ РФ, активно використовували месенджери та соціальну інженерію для поширення шкідливого програмного забезпечення" , - йдеться в повідомленні.

Особливості атак РФ на мобільні пристрої

Зокрема, під час атак російські хакери роблять наступне:

використовують легітимні продукти як маскування: хакери маскували шпигунські програми під інсталятори легітимних програм, таких як система ситуаційної обізнаності "Кропива";

поширюють шкідливе програмне забезпечення (ПЗ) через Signal та Telegram: зловмисники використовували ці месенджери для розповсюдження шкідливих файлів, маскуючи їх під інструкції з кібербезпеки від CERT-UA;

швидко реагують та адаптуються: хакери швидко реагували на нові методи захисту та розробляли нові вектори атак;

проводять таргетинг на ПЗ для Windows: більшість атак через месенджери мали на меті поширення шкідливого ПЗ для Windows, адже багато військових використовують комп'ютерні версії месенджерів;

використовують файли-приманки: зловмисники розповсюджували шкідливі програми у вигляді Zip чи Rar архівів, маскуючи їх під оновлення сертифікатів до комплексу ситуаційної обізнаності Delta.

Що робити та як захиститись