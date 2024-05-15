У Yasno назвали умову повернення аварійних відключень в Києві

Аварійні відключення світла у Києві можуть повернутися протягом дня. На це впливає загальна ситуація в енергосистемі.﻿ Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він нагадав, що для української промисловості вже тиждень діють обмеження щодо використання електроенергії. Вчора ввечері та сьогодні зранку екстрені відключення вводилися для населення, зокрема і для жителів Києва.

За його словами, у столиці відключення світла відчули близько 10% жителів. Коваленко не виключив, що екстрені відключення можуть повернутися впродовж дня.