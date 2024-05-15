У яких регіонах найбільше купували авто у квітні

Бестселери найбільших регіональних ринків У квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє﻿ Укравтопром.

Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

У квітні кияни придбали – 2066 нових авто. (на 18% більше, ніж торік).

На Київщині було зареєстровано – 500 од. (+24%). Мешканці Дніпропетровщини купили – 452 од. (+6%). На Львівщині – 321 авто (+14%). В Одеській області – 310 одиниць (+19%).

Бестселером місяця у столиці став компактний кросовер RENAULT Duster.

Мешканці Київської, Одеської та Львівської обл. частіше обирали кросовер TOYOTA RAV-4.

На Дніпропетровщині хітом продажів був кросовер MAZDA CX5.