Сьогодні ввечері знову можливі відключення електрики – "Укренерго"

Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії. Запланований рекордний імпорт електроенергії з Європи.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Зазначають, що з 06:00 споживання знову зросло через зниження температури.

"Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено" , – йдеться в повідомленні.

При зростанні споживання у вечірні години 15 травня максимального споживання 18:00 – 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів. Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

14 травня для подолання дефіциту в енергосистемі "Укренерго" з 16:00 застосувало графіки обмеження споживання для промисловості. Але, через значне зростання споживання під час похолодання, з 20:55 по 00:00 застосовувались контрольовані аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Вчора, 14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії. Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 23 692 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 628 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

На ранок знеструмлено 418 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.