Яхта Медведчука перейшла під український прапор
Яхта колишнього народного депутата Віктора Медведчука Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України. Про це йдеться у пресрелізі Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), повідомляє Корреспондент.
"Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України", – йдеться в повідомленні АРМА.
За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).
"Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України", – підкреслив Ігнатенко.
Як відомо, 18 березня АРМА оголосила про продаж яхти Медведчука. Royal Romance оцінюється мінімум у 130 млн євро.
А напередодні стало відомо, що аукціонний дім Troostwijk Auctions, який переміг у конкурсі з реалізації яхти Медведчука, відмовився від підписання договору про організацію торгів. Тому це право передали аукціонному дому Boathouse Auctions.