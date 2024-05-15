Яхта Медведчука перейшла під український прапор

Яхта колишнього народного депутата Віктора Медведчука Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України. Про це йдеться у пресрелізі Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), повідомляє Корреспондент.

"Спільними зусиллями Агентства з розшуку та менеджменту активів та Адміністрації судноплавства арештована люксова 92-метрова яхта Royal Romance набула статусу українського судна, що означає національну приналежність судна, на яке поширюється юрисдикція України" , – йдеться в повідомленні АРМА.

За інформацією голови Адміністрації судноплавства Євгена Ігнатенка, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації (ІМО).

"Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходженню коштів від реалізації до державного бюджету України" , – підкреслив Ігнатенко.

Як відомо, 18 березня АРМА оголосила про продаж яхти Медведчука. Royal Romance оцінюється мінімум у 130 млн євро.

А напередодні стало відомо, що аукціонний дім Troostwijk Auctions, який переміг у конкурсі з реалізації яхти Медведчука, відмовився від підписання договору про організацію торгів. Тому це право передали аукціонному дому Boathouse Auctions.