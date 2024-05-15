Міноборони оновлений каталог харчування ЗСУ: що змінилося

Міністерство оборони України затвердило зміни до Каталогу харчування Збройних Сил України. Пропозиції були спільно напрацьовані Міноборони та "‎Державним оператором тилу"‎ (ДОТ), який‎ вже оголосив закупівлі продуктів для ЗСУ на друге півріччя за оновленим переліком.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Міноборони.

"Наші військові – ключовий фактор оборони країни. Збалансоване харчування гарантує їхню бойову готовність та здатність виконувати завдання в будь-яких умовах. Зміни в каталозі ще раз доводять нашу мету забезпечити якісними продуктами ЗСУ" ‎, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

У Міноборони зазначають, що новації сприятимуть покращенню якості харчування військовослужбовців. Зокрема, перелік доповнений різними видами спецій, круп, риби та консервів. Крім того, консервовані фрукти будуть частково змінені на свіжі.

До деяких категорій продуктів прописані додаткові вимоги:

борошно, макарони, рибні консерви та ковбаси – лише найвищої якості;

риба – поставлятиметься без голови (для раціоналізації ціни за масу продукту);

розширили перелік відсотків жирності кисломолочних продуктів.

Водночас із каталогу прибрали деякі продукти (наприклад, крупа саго, осетер чи спаржа), які замовлялися вкрай рідко та через обмеження у сумі добовидачі на одного військового звужували можливості замовлення інших ходових позицій.