У Швейцарії назвали мету та головні питання Cаміту миру

Мета Саміту миру, який Швейцарія організує 15-16 червня і на котрий запрошено понад 160 делегацій на рівні глав держав та урядів, – прокладання шляху до майбутнього мирного процесу та розбір практичних елементів та кроків на шляху до такого процесу. Посилаючись на Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії, повідомляє Дзеркало тижня.

«Мета Саміту з питань миру в Україні – прокласти шлях до майбутнього мирного процесу та розробити практичні елементи та кроки на шляху до такого процесу. Усі держави, присутні на Саміті, запрошуються поділитися своїми ідеями та баченням справедливого та тривалого миру в Україні» , – йдеться у відповіді на запит журналістів.

У швейцарському МЗС уточнили, що програма Саміту знаходиться на стадії розробки, але відомо, що захід включатиме як «пленарні обміни думками в присутності всіх глав делегацій», так і «дискусії на різні теми в більш вузькому форматі».

Основна увага, за даними МЗС Швейцарії, буде приділена темам, що становлять глобальний інтерес і зачіпають інтереси великої кількості держав:

ядерна безпека,

безпека [доступність] харчових продуктів,

гуманітарні аспекти.

Раніше президентка Швейцарії Віола Амхерд повідомила, що на Саміт миру були запрошені Китай та країни Глобального Півдня (Бразилія, Індія, ПАР). У березні посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін не виключив, що КНР візьме участь у Саміті миру у Швейцарії, але зазначив, що його країна уважно стежить за планами щодо переговорів і «розглядає можливість участі».

Росія відмовилась від участі у Саміті миру. Посол Росії у Швейцарії Сєргєй Гармонін заявив, що РФ не братиме участь у ньому «у жодному форматі».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав майбутній Саміт миру у Швейцарії «першим реальним шансом» розпочати відновлення справедливого миру. За словами президента, головними питаннями Саміту будуть обмін «всіх на всіх», повернення українських дітей, депортованих українців, питання ядерної безпеки та продовольчої безпеки.