США стурбовані, що новий наступ РФ змінює траєкторію війни – NYT

В останні дні російська армія розпочала новий наступ у Харківській області, змусивши Україну перекинути свої війська на захист території. Просування Росії сприяють численні чинники, включаючи затримку американських озброєнь для України та технологічні інновації Москви на полі бою. Про це пише The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Лише 18 місяців тому чиновники Білого дому та Пентагону обговорювали, чи можуть російські війська в Україні зазнати краху і бути повністю витісненими з країни. Тепер, після кількох місяців повільного наступу Росії та технологічного прогресу в протидії зброї, що поставляється американцями, адміністрація Байдена все більше турбується, що президент Володимир Путін набирає достатній темп, щоб змінити траєкторію війни.

Американські посадовці висловлюють упевненість, що багато з цих російських здобутків можна буде змінити, щойно прибуде нова зброя, найімовірніше, десь у липні, а президент України Володимир Зеленський знайде способи відправити більше військ на фронт.

У приватному порядку деякі помічники президента Байдена побоюються, що як США винесли з війни ключові уроки — про технології, що працюють, і про ті, що не працюють, — те саме зробив й Путін. Стівен Хедлі, радник з питань національної безпеки за президента Джорджа Буша, заявив, що не існує єдиної причини переваги Росії на полі бою. Натомість численні фактори допомагають російським військовим просуватися вперед.

Через затримку американського фінансування Росія змогла досягти величезної артилерійської переваги над Україною. Нестача боєприпасів для протиповітряної оборони також дозволила Росії більш безкарно використовувати свою повітряну міць, атакуючи українські позиції планерними бомбами.

"У 2024 році російські військові матимуть матеріальну перевагу і стратегічну ініціативу, хоча це може і не виявитися вирішальним. Цей рік є вікном можливостей для Росії. Але якщо російські військові не зможуть перетворити ці переваги на перемоги на полі бою і згенерувати імпульс, існує велика ймовірність того, що це вікно почне закриватися, коли ми увійдемо у 2025 рік" , — вважає Майкл Кофман, експерт з питань Росії в Фонді Карнеґі за міжнародний мир.

Звичайно, ці переваги на полі бою непостійні, і через 18 місяців війна може виглядати інакше, вважає The New York Times.