На тлі тривалої війни проти України у кремлівського режиму почали закінчуватися силовики. Про це під час свого виступу у раді федерації заявив голова МВС країни Володимир Колокольцев, повідомляє Новое время.

За його словами, наразі відомству не вистачає понад 150 тисяч співробітників.

При цьому причиною цього Колокольцев назвав не колосальні втрати РФ в Україні, частина з яких припадає зокрема й на МВС, а нібито брак коштів.

«Ми не можемо надрукувати гроші і збільшити заробітну плату як основний мотив для залучення на службу в органах внутрішніх справ. А ситуація, вона не просто змінилася, вона погіршилася. Можу сказати, що на сьогодні у нас некомплект особового складу 152 тисячі. Це у середньому, якщо по всіх регіонах. А якщо взяти такі регіони як Примор’я, наприклад, некомплект — 25%» , — поскаржився російський міністр, відповідаючи на запитання щодо дефіциту кадрів.

Тим часом завдяки колишнім в’язням, які повернулися з війни, рівень злочинності у РФ продовжує стрімко зростати.

За даними журналістів, від початку повномасштабного вторгнення в Україну так звані «герої СВО» вбили вже понад сотню своїх співгромадян і, схоже, що зупинятися не збираються.