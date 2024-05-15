Піхотні групи РФ зайшли до Вовчанська та намагаються закріпитися – Міноборони

Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають. Про це заявив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Якщо говорити про ситуацію, яка у Вовчанську, то ворог намагається закріпитися на північній частині міста, невеличкими піхотними групами намагається зайти. Наше завдання - знищувати ворога, не давати йому заводити більше сил та закріпитися" , - сказав речник.

За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.

"Підтягнуто резерви. Дійсно дуже такі ефективні боєздатні підрозділи зараз біля Вовчанська і тримають цей напрямок. Але так, деякі піхотні групи в місто дійсно зайшли" , - додав Лазуткін.

Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський знаходиться в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.