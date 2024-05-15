НАТО про грузинський закон про "іноагентів": Несумісний з вступом до Альянсу

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу" несумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в Альянсі.﻿ Такий коментар від імені Альянсу опублікувала речниця Фара Дахлалла, повідомляє Європейська правда.

У НАТО закликали Грузію змінити курс і поважати право жителів країни на мирний протест.

"Рішення уряду Грузії ухвалити законодавство про так званих "іноземних агентів" – це крок у неправильному напрямку і віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції" , – зазначила Дахлалла.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців.

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників суперечить євроатлантичним прагненням Грузії.