Павло: Україна навряд чи зможе у найближчому майбутньому повернути свої території

Президент Чехії сумнівається, що Україна зможе повернути окуповані території в найближчому майбутньому, адже Росія їх так просто не віддасть. Про це в інтерв'ю Sky News заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми маємо бути реалістами. Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не віддасть просто так території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди" , – сказав Павел.

А також зазначив, що НАТО не може розмістити своїх військових на території України, щоб вони воювали. Це означатиме початок конфлікту між Росією та Альянсом.

"Ніхто не хоче такого конфлікту в Європі", – зазначив чеський лідер.