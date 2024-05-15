ЄC заявив про загрозу для євроінтеграції Грузії після ухвалення закону про "іноагентів"

У Європейському Союзі заявили, що остаточне ухвалення парламентом Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" негативно впливає на шлях країни до Євросоюзу. Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля з Європейською комісією, яку опублікувала Європейська служба зовнішніх справ, повідомляє Європейська правда.

Спершу заява була опублікована від імені Жозепа Борреля та єврокомісара із питань розширення, угорця Олівер Варгеї. Однак згодом у зовнішньополітичній службі ЄС скоригували, що заява зроблена від імені "Борреля з Європейською комісією".

Ключовим у заяві є твердження, що ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Водночас, згідно з заявою, вибір подальшого шляху перебуває в руках Тбілісі.

"Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою відданість шляху до ЄС та просунути необхідні реформи, викладені в 9 кроках (Єврокомісією у контексті набуття країною статусу кандидата в члени ЄС)" , – йдеться в заяві.

У ЄС вважають неприйнятними залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів та журналістів, їхні сім'ї, а також закликали грузинську владу розслідувати ці дії.

Згідно з заявою, 9 кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії як умови кандидатства в члени ЄС, вимагають захисту прав людини та забезпечення вільної діяльності громадянського суспільства й засобів масової інформації.

"Євросоюз чітко та неодноразово заявляв, що дух і зміст закону не відповідають основним нормам і цінностям ЄС. Він підірве роботу громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, в той час як свобода асоціацій та свобода вираження поглядів є фундаментальними правами, що лежать в основі зобов'язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію та будь-якого шляху вступу до ЄС" , – зазначено у заяві.

Водночас наголошено, що Євросоюз готовий і надалі підтримувати грузинів, які працюють на шляху до європейського майбутнього.