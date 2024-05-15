ВАКС стягнув в дохід України два літаки російської компанії

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави два пасажирські літаки Ан-148-100Е російської компанії «Ільюшин Фінанс Ко.». З посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції, повідомляє Укрінформ.

«Вищий антикорупційний суд рішенням від 15 травня 2024 року задовольнив позов Міністерства юстиції України до АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»» , - ідеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» є спеціалізованою компанією, що входить до складу державної корпорації «Ростех» та відповідає за функціональний напрямок в сфері лізингу, управління обслуговування та продажу літаків, виготовлених на російських авіаційних заводах.

АТ «ІФК» у складі «Ростех» займає свою нішу, що загалом забезпечує функціонування стратегічно важливої для РФ галузі авіаперевезень.

У Мін’юсті зазначають, що до початку та під час повномасштабного вторгнення АТ «Ільюшин Фінанс Ко.» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом РФ та бере участь в матеріально технічному забезпеченні збройній агресії РФ шляхом постачання літаків та комплектуючих на користь силових відомств та структурних підрозділів Міністерства оборони Росії.

Крім того, як передовий лізингодавець в РФ, «ІФК» «відіграє суттєву роль в підтримці авіаційної галузі та, як наслідок, сприяє вищому політичному керівництву РФ в протидії санкційним обмеженням, які були застосовані до РФ через розв’язання агресивної війни проти України».

«Рішенням ВАКС в дохід держави стягнуто два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е» , - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Фейсбуці уточнила, що ці літаки перебувають на території України.