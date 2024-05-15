У ЄС заявили, що продовження операції Ізраїлю в Рафаху погіршить відносини

Європейський Союз закликав Ізраїль негайно припинити військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС у місті Рафах, що в секторі Гази, повідомляє Європейська правда.

У своїй заяві Жозеп Боррель закликав Ізраїль утриматися від подальшого загострення "й без того жахливої гуманітарної ситуації в Газі" та знову відкрити КПП Рафах.

"Якщо Ізраїль продовжить свою військову операцію в Рафаху, це неминуче призведе до значного погіршення відносин ЄС з Ізраїлем" , – йдеться в повідомленні.

Боррель зазначив, що ця операція ще більше порушує розподіл гуманітарної допомоги в Газі та призводить до збільшення внутрішнього переміщення, загрози голоду й людських страждань.

"Хоча ЄС визнає право Ізраїлю на самооборону, Ізраїль повинен робити це відповідно до міжнародного гуманітарного права та забезпечувати безпеку цивільного населення" , – йдеться в заяві.

Боррель вказав, що згідно з міжнародним гуманітарним правом Ізраїль повинен дозволити та сприяти безперешкодному проходженню гуманітарної допомоги для цивільного населення.

Водночас він також засудив напад ХАМАС на контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, який ще більше ускладнив доставку гуманітарної допомоги в Газу.