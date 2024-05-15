СБУ затримала у Києві соратників Медведчука з "Другая Украина"

Служба безпеки України викрила і затримала у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту «Другая Украина», очолюваного обвинуваченим у державній зраді колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Укрінформ.

«СБУ викрила у Києві підпільний осередок прокремлівського політпроєкту «Другая Украина». Цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність з ФСБ РФ» , - ідеться у повідомленні.

Спеціалісти із відеоконтенту, які працювали у складі групи, облаштували підпільну студію у власному помешканні у Київській області та виготовляли замовні анімаційні ролики.

Готову медіапродукцію вони пересилали на погодження своєму куратору з Росії колишньому ведучому на каналах Медведчука Денису Жарких, який зараз є директором проєкту «Другая Украина» у Москві.

Після розгляду антиукраїнський контент поширювався на підконтрольних Медведчуку інформресурсах - сайті «Другая Украина», сторінках у соцмережах та в Ютубі.

Близький родич директора організації «Другая Украина» у Києві передавав зловмисникам готівку за кожне відео.

Під час обшуків СБУ виявила комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили двом учасникам агентурної групи про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також за цією ж статтею Кримінального кодексу підозру отримав Жарких.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників інформаційно-підривної діяльності проти України.