До суду направили справу колишнього заступника міністра інфраструктури Лозінського
Справу стосовно колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського скеровано до суду. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє Ліга.Фінанси.
Лозинського обвинувачують у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн та отриманні її частини у розмірі $400 000.
Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання для забезпечення населення альтернативними джерелами світла, тепла та водопостачання у зимовий період.
Слідство встановило, що частину цих коштів привласнив заступник міністра. Він забезпечив укладання договорів постачання за ціною на 25-30% вищою за ринкову з обраними компаніями. Вони мали передати як "винагороду" 7-10% від суми контракту.
Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники схеми вдалися до конспірації: хабар за першим траншем у $400 000 передали довіреній особі заступника міністра у Львові. Після отримання грошей антикорупційні органи затримали цю людину та чотирьох учасників схеми, включно з заступником міністра.
У січні 2023 року НАБУ повідомило про підозру Лозинському та іншим учасникам схеми. 24 січня 2023 року ВАКС відправив під варту організатора хабаря ексзаступнику міністра Лозинському.