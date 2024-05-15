У Британії попередили про планування РФ "фізичних атак" на Захід
Росія Володимира Путіна готує "фізичні атаки" проти Заходу, попередила глава Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ), тоді як представники британської та американської розвідки розкрили подвійну загрозу, що походить від Москви і Пекіна. Про це пише The Telegraph, повідомляє Дзеркало тижня.
Енн Кіст-Батлер, призначена на посаду керівника британської розвідки в травні минулого року, у своїй першій великій промові підкреслила безпосередню загрозу з боку Кремля і "епохальний" ризик, який становить Китай для Великої Британії та її союзників.
Директорка GCHQ заявила на зустрічі експертів з кібербезпеки в Бірмінгемі, що її відомство вважає, що Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі. Агентство зв'язку "все більше занепокоєне зростаючими зв'язками між російськими спецслужбами й проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні й диверсійних операціях".
Кіст-Батлер заявила, що Москва "виховує і надихає" групи кібер-зловмисників, а "в деяких випадках, схоже, координує фізичні атаки проти Заходу". Минулого тижня британцеві було пред'явлено звинувачення у підпалі будівлі в Лондоні, і прокуратура звинуватила його в роботі на російську ПВК "Вагнер".
Виступаючи на конференції CyberUK, Кіст-Батлер повідомила, що "Путін не відмовився від своєї максималістської мети підкорити населення України". Вона додала, що підтримка Києва з боку Великої Британії залишається "непохитною", а британські шпигуни продовжують зміцнювати кіберзахист країни.
"Здійснення фізичних атак на Заході означатиме ескалацію ворожості Москви до Заходу", — пише газета.
Кіст-Батлер також повідомила, що Китай становить неабияку загрозу для Британії, представляючи "справжній і зростаючий кібернетичний ризик для Сполученого Королівства".