У Вовчанську йдуть контактні бої, у місті немає польових окопів – Бутусов

У Вовчанську Харківської області, де зараз тривають контактні бої, немає навіть польових окопів. Про це розповів в етері головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, повідомляє Новое время.

«Загроза втрати Вовчанська існує, оскільки російська піхота зайшла у місто і в місті ведуться контактні бої. Тому, звичайно, говорити про те, що загрози немає, в таких умовах було б недоречно» , — констатував Бутусов.

Журналіст запевнив, що Сили оборони Україн «безумовно» можуть вести ефективні бої у Вовчанську, але наголосив, що багато помилок «повторюються знову і знову» з часів боїв за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Соледар та Авдіївку.

«У Вовчанську дуже кидається в очі, що там немає підготовлених оборонних позицій в місті. Місто не підготовлене до оборони. І це дуже дивує. Місто знаходиться в п’яти кілометрах від кордону з РФ. І я там не сподівався знайти якісь бетонні бункери чи якісь потужні бетонні, залізобетонні споруди. Але хоча б звичайні польові окопи, перекриті бліндажі і позиції, де можна ховатись людям, я сподівався, що це буде зроблено. Всього цього там не видно і навіть польових фертифікацій не видно» , — заявив головний редактор Цензор.нет.

Він додав, що у Вовчанську немає «певних організаційних, управлінських заходів» і «дуже слабка організація розвідки дронами».