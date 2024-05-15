У Вовчанську йдуть контактні бої, у місті немає польових окопів – Бутусов
У Вовчанську Харківської області, де зараз тривають контактні бої, немає навіть польових окопів. Про це розповів в етері головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, повідомляє Новое время.
«Загроза втрати Вовчанська існує, оскільки російська піхота зайшла у місто і в місті ведуться контактні бої. Тому, звичайно, говорити про те, що загрози немає, в таких умовах було б недоречно», — констатував Бутусов.
Журналіст запевнив, що Сили оборони Україн «безумовно» можуть вести ефективні бої у Вовчанську, але наголосив, що багато помилок «повторюються знову і знову» з часів боїв за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Соледар та Авдіївку.
«У Вовчанську дуже кидається в очі, що там немає підготовлених оборонних позицій в місті. Місто не підготовлене до оборони. І це дуже дивує. Місто знаходиться в п’яти кілометрах від кордону з РФ. І я там не сподівався знайти якісь бетонні бункери чи якісь потужні бетонні, залізобетонні споруди. Але хоча б звичайні польові окопи, перекриті бліндажі і позиції, де можна ховатись людям, я сподівався, що це буде зроблено. Всього цього там не видно і навіть польових фертифікацій не видно», — заявив головний редактор Цензор.нет.
Він додав, що у Вовчанську немає «певних організаційних, управлінських заходів» і «дуже слабка організація розвідки дронами».
«Чесно кажучи, я дивуюся, коли стільки місяців поспіль кажуть, що буде атака і є дані розвідки (де вона буде, як буде і насправді точні дані), тим не менше немає таких елементарних організаційних, управлінських рішень, про які постійно говорять і які здаються очевидними», — підсумував Бутусов.