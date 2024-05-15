У МЕА зазначили зниження нафтових доходів РФ на тлі падіння експорту

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), квітневий експорт нафти та нафтопродуктів з Росії впав до рівня, який востаннє спостерігався наприкінці 2023 року, на тлі атак безпілотників на нафтопереробні заводи РФ та запланованого скорочення видобутку, що чинить тиск на доходи від продажу нафти. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Минулого місяця Росія експортувала загалом 7,3 мільйона барелів на день, що на 6,4% менше, ніж у березні, йдеться у щомісячному звіті агентства, опублікованому в середу, 15 травня.

За оцінками МЕА, це найнижчий рівень експорту нафти з Росії за останні п'ять місяців.

Основна частина падіння припала на потоки продукції, які скоротилися майже на 15% до 2,3 млн барелів на день, порівняно з березнем.

Вищі ціни на російську нафту і паливо частково компенсували вплив зниження експорту на доходи країни. Тим не менш, за підрахунками МЕА, у квітні країна заробила 17,2 мільярда доларів від експорту нафти, порівняно з 18,4 мільярда доларів місяцем раніше.

Нафтова промисловість є ключовим джерелом доходів для російського бюджету. Намагаючись обмежити можливості Москви фінансувати війну, Україна та її союзники на Заході прагнуть перекрити потік нафтодоларів до російської скарбниці.

З початку року ключові російські нафтопереробні заводи потрапили під атаки безпілотників, які призвели до значних пошкоджень нафтопереробних потужностей і падіння обсягів виробництва. Понад рік тому Захід встановив верхню межу цін на російську нафту, обмеживши доступ до західних страхових і транспортних послуг для покупців, які не дотримуються цінових обмежень.

Однак всі ці стратегії були лише частково успішними, йдеться у звіті МЕА.

"Російські нафтопереробні заводи уникли значних виробничих втрат на тлі атак безпілотників” , - зазначає агентство.

За його оцінками, у квітні переробка нафтопродуктів у країні становила близько 4,9 млн барелів на день порівняно з 5,2 млн барелів на день у березні через атаки.

Агентство також переглянуло свої оцінки щодо впливу атак на роботу російських нафтопереробних заводів у бік зниження.

"Тепер ми вважаємо, що вплив ударів безпілотників буде обмежений в середньому 150-200 тисячами барелів на день протягом другого кварталу 2024 року" , - зазначається у звіті.

Швидше, ніж очікувалося, відновлення роботи пошкоджених російських об'єктів, включаючи повідомлення про повернення до роботи Туапсинського НПЗ, а також здатність РФ використовувати вільні потужності з переробки нафти, схоже, сприяли менш серйозному впливу на обсяги видобутку, пояснили в МЕА.

Західні цінові межі на російські барелі також продовжують підтримувати обмежений вплив на потік нафтодоларів. Середньозважені експортні ціни на всі російські нафтові суміші в квітні зросли порівняно з попереднім місяцем і залишилися вище граничного рівня, встановленого G7.

"Ціни на продукти преміум-класу залишалися нижчими за граничну межу, а на продукти зі знижкою перевищували граничну межу" , - йдеться у звіті.

На російський експорт також вплинуло добровільне скорочення видобутку в межах угод з Організацією країн-експортерів нафти та їхніми союзниками. Росія виконала частину своїх обіцянок щодо скорочення видобутку.

За даними агентства, російський видобуток лише сирої нафти у квітні досяг 9,3 млн барелів на добу. Хоча це на 150 тисяч барелів на день менше, ніж місяцем раніше, але все одно на 200 тисяч барелів на день більше, ніж прогнозувалося, зазначили в МЕА.