Інформація про окупацію Вовчанська не відповідає дійсності – ЦПД

Сьогодні, 15 травня, в українському інформпросторі поширюється повідомлення про нібито повну окупацію російськими військами міста Вовчанськ на Харківщині.﻿ З посиланням на Центр протидії дезінформації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Цитуючи Генеральний штаб Збройних Сил України, у ЦПД зазначають, що на Харківському напрямку ворог активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування.

Також нагадується, що українські підрозділи завдають вогневого ураження ворогу з метою недопущення накопичення росіянами сил і засобів у північній частині міста Вовчанськ. Крім того, наші підрозділи проводять прочісування міської забудови.

"Більша частина Вовчанська залишається під контролем Сил оборони України. Відповідно, сьогоднішня інформація про окупацію росіянами Вовчанська не відповідає дійсності. Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - наголошують у ЦПД.