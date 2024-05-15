Путін пояснив заміну міністра оборони Росії

Російський правитель Володимир Путін пов'язав призначення Андрія Білоусова міністром оборони РФ зі зростанням витрат на військову сферу.﻿﻿ Про це Путін сказав на зустрічі з командувачами військ військових округів 15 травня, повідомляє Українська правда.

"Новим міністром оборони призначено Білоусова Андрія Ремовича. Пов'язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову зростають" , – сказав Путін.

Керівник РФ заявив, що 2024 року сукупні видатки на оборону і безпеку становитимуть 8,7%, "можливо, буде трохи більше".

Повідомляють, що Путін "доручив розпорядитися коштами, що виділяються для Міноборони, дбайливо й ефективно".

"Взаємовідношення між гарматами і маслом має бути органічно вписане в загальну стратегію розвитку" , - цитує його російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що російський правитель Володимир Путін пропонує призначити першого віцепрем'єра Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу. Шойгу обіймав цю посаду з 2012 року.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Радбезу РФ, а попереднього секретаря Радбезу Миколу Патрушева звільнив "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

Білоусов заявив про необхідність підвищення ефективності виконання держоборонзамовлення - щоб повністю забезпечити весь бойовий склад РФ усіма видами забезпечення.