Президент Чехії: Україна навряд чи поверне захоплені території

Росія не погодиться просто так віддати захоплені території України, до того ж навряд чи повернення українцями своїх земель у найближчому майбутньому стане можливим, повідомляє Ділова столиця.

Про це в інтерв'ю Sky News заявив президент Чехії Петер Павел.

"Нам потрібно бути реалістами. Наївно було б говорити, що Україні вдасться повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не погодиться просто так віддати території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну, а потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантами цієї угоди" , — сказав Павел.

Стосовно членства України в НАТО, президент Чехії не має сумнівів, що країна стане частиною Альянсу, однак такий сценарій можливий лише після закінчення війни.

"Ми маємо прийти до врегулювання, відновлення миру в регіоні, і тоді ми зможемо говорити про потенційне членство України" , — додав чеський лідер.

Крім того, він додав, що НАТО не може розмістити своїх військових на території України, щоб вони воювали, оскільки це буде означати початок конфлікту між Росією та Альянсом.

"Ніхто не хоче такого конфлікту в Європі" , — стверджує президент Чехії.

Нагадаємо, у середині квітня президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Вільнюсу провів зустріч з чеським колегою Петером Павелом.