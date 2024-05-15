На прем'єра Словаччини скоєно замах, його доставили в лікарню

У прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у місті Гандлова стріляли після засідання уряду; його доставили в лікарню гелікоптером, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Aktuality.

Речник міністра внутрішніх справ країни Матей Нойманн підтвердив, що на очільника словацького уряду скоїли замах.

За інформацією видання Pluska, стан Фіцо дуже важкий. Портал стверджує, що в прем'єра влучили дві-три кулі – він отримав поранення в живіт і груди. Повідомляють, що було зроблено до п'яти пострілів.

Як зазначає Denník N, постріли пролунали перед будинком культури, де проходило засідання уряду, коли прем'єр вийшов до людей.

За свідченнями журналіста видання, він не бачив інциденту, але був поруч та чув кілька пострілів. Потім він побачив, як охоронці підняли Фіцо з землі, посадили в машину та відвезли.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.

Ймовірного нападника затримала поліція, яка оточила прилеглу територію. Водночас присутніх у будинку культури евакуювали. Охорона подбала про безпеку інших членів уряду.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти відправки словацьких солдатів в Україну.

Також він охарактеризував дуже успішний збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".

Перед цим словацький уряд на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо 24 квітня схвалив реформу суспільного мовлення країни, яка передбачає ліквідацію нинішнього мовника – "Радіо і телебачення Словаччини" (RTVS). Через неї в країні відбулися масові протести.