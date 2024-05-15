Замах на Фіцо: стан прем'єра тяжкий, "найближчі години вирішальні"

Офіційний акаунт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо опублікував перше повідомлення після замаху на посадовця, де стверджується, що він перебуває в "небезпечному для життя" стані, повідомляє Європейська правда.

У повідомленні на Facebook-акаунті Фіцо коротко вказується, що в прем'єр-міністра стріляли кілька разів, "і зараз він перебуває у небезпечному для життя стані".

"Станом на зараз його перевозять гелікоптером до Банської Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б занадто багато часу, враховуючи необхідність невідкладного втручання. Найближчі кілька годин все вирішать", – йдеться в дописі.

На Facebook-сторінці Фіцо не уточнюється характер поранень, але портал Aktuality стверджує, що словацький прем'єр отримав поранення в живіт. Цю ж інформацію підтвердив The Guardian і представник партії Фіцо Smer.

Як повідомлялося, у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли 15 травня після виїзного засідання уряду.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю.