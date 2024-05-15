Замах на прем'єра Словаччини: ЗМІ назвали ім'я стрілка

Сьогодні, 15 травня, у словацькому місті Гандлова було поранено прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Нападника поліція затримала на місці події, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Aktuality та Plus 7 dni.

За даними Aktuality.sk, нападником на прем'єр-міністра Словацької Республіки став 71-річний письменник JC, який, ймовірно зробив кілька пострілів у Фіцо.

У мережі з'явилися твердження свідка, що JC. спочатку крикнув до Фіцо, який підійшов до нього, щоб потиснути йому руку, після чого пролунати постріли.

Поліцейські одразу після нападу затримали нападника.

Що відомо про JC

Підозрюваний був творчо активним.За даними видання, JC - письменник і поет, один із засновників Літературного клубу DÚHA. Видав кілька поетичних збірок. У 2016 році JC працював у приватній охоронній службі.

ЗМІ повідомили, що JC відкрито висловлював свою ненависть до Фіцо в соцмережах.

Aktuality.sk зв'язався з сином підозрюваного в стрільці. Він шокований ситуацією, однак підтвердив, що у батька була законна зброя.

"Я абсолютно не знаю, що батько мав намір, що він планував, чому це сталося... Я вам так скажу - він за нього не голосував. Це все, що я можу про це сказати" , - сказав син JC.

Чоловік заперечував, що його батько коли-небудь відкрито говорив про напад або вбивство політика. Він також заперечив, що 71-річний чоловік був психіатричним хворим.

"Можливо, було якесь коротке замикання, я не знаю. Він сильніший, але не для того, щоб мати справу з психіатром або подібними речами" , - додав хлопець.

Нагадаємо, ми писали, що сьогодні біля місця засідання кабінету міністрів Словаччини відбулась стрілянина.