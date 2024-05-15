Байден та Трамп погодилися провести дебати: коли вони відбудуться

Чинний президент США Джо Байден і експрезидент Дональд Трамп домовилися провести дебати у два раунди. Вони відбудуться влітку і восени, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ABC News.

У середу вранці Байден повідомив, що прийняв запрошення CNN на дебати, які мають відбутися 27 червня, і кинув виклик Трампу приєднатися до них. Прийнявши запрошення CNN на дебати, передвиборчий штаб Трампа став наполягати на проведенні більше двох дебатів.

"Ми пропонуємо дебати в червні, дебати в липні, дебати в серпні і дебати у вересні, на додаток до дебатів віцепрезидента" , - заявили у службовій записці Кріс ЛаЧівіта і Сьюзі Вайлс із передвиборчого штабу Трампа.

Байден оголосив під час своєї передвиборчої кампанії, що він порушить багаторічну традицію осінніх зустрічей, організованих двопартійною комісією з президентських дебатів, і натомість закликав Трампа приєднатися до нього на двох телевізійних президентських дебатах у червні та вересні, організованих новинними організаціями.

"Дональд Трамп програв мені дебати двічі 2020 року. Відтоді він не з'являвся на дебатах. Тепер він поводиться так, ніби хоче знову посперечатися зі мною. Що ж, зроби мені день, приятелю" , - сказав Байден у відеозверненні.

Який вигляд можуть мати дебати

Видання пише, що передвиборчий штаб Байдена позначив деякі умови для дебатів, хоча поки незрозуміло, чи будуть всі вони дотримані під час дебатів CNN у червні.

У передвиборчому штабі заявили, що перші дебати має організувати будь-яка мовленнєва організація, яка проводила первинні дебати Республіканської партії 2016 року, у яких брав участь Дональд Трамп, і первинні дебати Демократичної партії 2020 року, у яких брав участь президент Байден.

У передвиборчому штабі Байдена заявили, що дебати побудовані як розважальне видовище, а не як серйозний обмін ідеями, що відображають величезні ставки на виборах.

Коли відбудуться другі дебати

ABC News пише, що Байден і Трамп також погодилися на дебати, які мають відбутися 10 вересня.

Передвиборчий штаб Байдена заявив, що всі дебати мають вестися 1:1, що означає, що Роберт Кеннеді-молодший не зможе брати участь у них.

Також передвиборчий штаб Байдена запропонував провести дебати на посаду віцепрезидента наприкінці липня після Національного з'їзду Республіканської партії.

Президентські вибори у США

Чергові президентські вибори у США заплановано на 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми в історії країни. Основними кандидатами є президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп, який 2020 року програв вибори Байдену.

Нещодавно Der Spiegel писало, що влітку Байден може зняти кандидатуру з президентських виборів і запропонувати висунути замість нього Мішель Обаму. Ідеться про дружину колишнього президента Барака Обами, союзника Байдена.