У саміті миру у Швейцарії підтвердили участь 50 країн та організацій
Зі 160 країн та організацій, запрошених на Глобальний саміт миру до Швейцарії, свою участь підтвердили пів сотні, повідомляє Європейська правда.
Цю інформацію швейцарському мовнику RTS у середу підтвердив речник Федерального департаменту закордонних справ і спорту країни Ніколя Бідо.
За словами Бідо, Швейцарія "наполегливо працює на дипломатичному фронті, щоб переконати тих, хто ще не оголосив про свою участь", і розраховує на участь близько сотні запрошених сторін.
Серед тих, хто вже підтвердив участь, – голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
Представник швейцарського МЗС визнає, що організатори конференції задоволені відповідями, але очікують більшого.
"Тут присутні основні європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості та міркування щодо досягнення миру в Україні", – пояснює Бідо.
Він наголосив, що Росію на саміт миру не запрошували, тому що вона сама заявляла про небажання брати участь – але у Швейцарії "дуже хотіли б запустити процес, який би залучав Росію, тому ми підтримуємо з ними (росіянами. – Ред.) зв'язок".
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.