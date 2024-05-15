США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа

Сполучені Штати Америки сьогодні, 15 травня, ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів продовжує переслідувати режим Даніеля Ортеги в Нікарагуа та його здатність маніпулювати золотим сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій.

Тому сьогодні США запровадили санкції проти навчального центру МВС Росії в Манагуа, компаній COMINTSA і Capital Mining.

У Мінфіні уточнили, що навчальний центр МВС Росії базується в столиці Нікарагуа. Там навчають місцевих силовиків правилам гноблення, які вже використовує російський авторитарний режим. США назвали цю структуру ключовою у питаннях репресій проти місцевого громадянського суспільства.

США тиснуть на Нікарагуа через зв'язки з Росією

Нікарагуа підтримує Росію і має з нею тісний контакт. Це, зокрема, можна було помітити під час голосування на Генасамблеї ООН.

Тому в березні Сполучені Штати Америки вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Це пов'язано з посиленням співпраці країни з Росією.