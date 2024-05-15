Терехов: Росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова (Оновлено)

За попередніми даними, російські війська завдали удару по "району щільної житлової забудови" у Харкові. Наразі відомо про одну постраждалу людину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах.

"Попередньо, знову приліт по району щільної житлової забудови".

За словами міського голови, наразі з'ясовуються деталі обстрілу та збирається інформація про постраждалих та руйнування.

Близько шостої години вечора він писав про кілька вибухів у місті.

Оновлено: Як повідомив у соцмережах голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, окупанти вдарили по центральній частині Харкова.

За його попередніми даними, внаслідок удару постраждала одна людина. Огляд місця прильоту триває.

Що передувало: