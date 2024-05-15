Україна розірвала низку угод із СНД: Зеленський підписав укази

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, підписав укази про вихід України з низки угод, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Офісу президента.

На сайті зазначено, що президент підписав чотири укази. Один із них свідчить, що Україна вийшла з угоди між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав щодо Стратегічних сил.

Другий указ говорить про те, що Україна вийшла з угоди Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні сили і Прикордонні війська.

Третій передбачає, що Україна вийшла з угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння. У четвертому вказується, що Україна вийде з таких рішень Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав:

Рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав;

Рішення про внесення змін і доповнень до положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Співдружність Незалежних Держав

Міжнародна організація, покликана регулювати відносини співробітництва між деякими державами, що входили раніше до складу СРСР. При цьому основну вагу в ній має Росія, тому після 2014 року Україна стала поступово розривати свої відносини з цією організацією.

Водночас процес цей виявився довгим, оскільки через майже 10 років Україна продовжує виходити з низки угод. Наприклад, у січні Україна розірвала угоду з СНД про співпрацю між судами.