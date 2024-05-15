Замах на прем'єра Словаччини: нападник розкрив свої мотиви

Чоловік, який сьогодні вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, озвучив свої мотиви. Він був не згоден із політикою уряду, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання ta3.

Журналісти опублікували відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що був не згоден із політикою уряду.

Цим він пояснив той факт, що кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо.

"Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?" , - сказав стрілок.

Стан Фіцо

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований.

"Злочинець зробив 5 пострілів, і прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще перебуває в операційній" , - додав міністр.

За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось незабаром після президентських виборів.

Що передувало

Раніше вдень стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати, ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.