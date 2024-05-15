УЗ: На Дніпропетровщині через обстріл загинули двоє залізничників
"Укрзалізниця" заявила, що у середу внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє оглядачів-ремонтників вагонів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження.
Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю", - заявили в держкомпанії.