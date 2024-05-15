УЗ: На Дніпропетровщині через обстріл загинули двоє залізничників

"Укрзалізниця" заявила, що у середу внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє оглядачів-ремонтників вагонів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження.