У Києві завтра, 16 травня, введуть графіки відключення світла: де дивитись

У Києві завтра, 16 травня, введуть графіки відключення світла. Інформацію про свою адресу можна дізнатися за допомогою кількох методів, повідомляє РБК-Україна.

Більш детально про графіки - у матеріалі нижче.

YASNO

Дізнатися проміжок часу, під час якого будуть відключення по вашій адресі, можна за допомогою сайту YASNO. Для цього необхідно:

перейти за посиланням на сайт YASNO;

вибрати свій регіон у правому верхньому кутку;

натиснути на "Графік можливих відключень";

ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також компанія YASNO передбачила можливість дізнатися про графіки за допомогою бота в Telegram:

перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;

оберіть свій регіон;

натисніть "Можливі відключення";

введіть свою адресу.

Сайт ДТЕК

Також дізнатися про свій графік відключень можна за допомогою сайту ДПЕК. Для цього:

перейдіть за посиланням на сайт ДТЕК ;

виберіть "Відсутня електроенергія";

введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Варто зауважити, що світло для кожної групи в Києві відключатимуть у проміжках тривалістю 4 години.

Коли можуть ввести графіки

Графіки відключення світла у Києві завтра, 16 травня, можуть застосувати з 00:00 до 09:00 та з 16:00 до 00:00.

При цьому в YASNO наголошують, що в новому графіку проміжки 2-4-3 години, а не 2-3-4 години, як це було раніше.

Також у столиці раніше було три групи клієнтів, а зараз шість. Це зробили, щоб відключення були більш прогнозованим та точним, що зробить їх максимально наближеними до графіка. Також у більшої кількості клієнтів одночасно буде світло.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, відключення світла в Україні запроваджують примусово, оскільки Росія останні кілька місяців активно атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок таких атак ворог сильно пошкодив теплогенерацію в Україні - пошкоджено велику кількість ТЕС та ТЕЦ.

Вчора, 14 травня, по всій країні запровадили аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі. Сьогодні це повторилося.

Про графіки відключень завтра, 16 травня, вже попередили всі регіони України.