Курс валют НБУ на 16 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 15 травня впав на 10 коп. до 39.5771 за 1 долар.
Курс євро підвищився на 2 коп. до 42.8501 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.9067 за фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 43.7219 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 10.0383 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.577 100
|EUR
|Євро
|42.850 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.906 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.721 900
|PLN
|Польський злотий
|10.038 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.