Курс валют НБУ на 16 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 травня впав на 10 коп. до 39.5771 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 2 коп. до 42.8501 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.9067 за фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 43.7219 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 10.0383 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.577 100 EUR Євро 42.850 100 GBP Фунт стерлінгів 49.906 700 CHF Швейцарський франк 43.721 900 PLN Польський злотий 10.038 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.