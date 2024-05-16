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Курс валют НБУ на 16 травня

Курс валют НБУ на 16 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 травня впав на 10 коп. до 39.5771 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 2 коп. до 42.8501 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 10 коп. до 49.9067 за фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 43.7219 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 1 коп. до 10.0383 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.577 100 --0.1028
EUR Євро 42.850 100 +0.0196
GBP Фунт стерлінгів 49.906 700 +0.0965
CHF Швейцарський франк 43.721 900 +0.0119
PLN Польський злотий 10.038 300 +0.0055

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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