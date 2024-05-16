США вважають неприйнятними допомогу Китаю Росії - Білий дім

Адміністрація США висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який забезпечує підтримку російського військово-промислового комплексу для підживлення агресивної війни Кремля в Україні. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

"Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України" , - підкреслила Жан-П’єр.

Таким чином вона прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Нагадаємо, президент РФ Путін планує 16-17 травня відвідати Китай із державним візитом на запрошення Сі Цзіньпіна.