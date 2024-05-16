Путін прилетів з візитом до Китаю: почав переговори з Сі

Президент Росії Володимир Путін 16 травня прилетів до Росії з офіційним візитом.

Відео оприлюднила пресслужба Кремля в Telegram-каналі.

Згодом у Кремлі повідомили про початок зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна перед початком переговорів.

Наразі відомо, що Путін та Сі почали переговори за участю делегацій. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі будуть обговорювати і питання України.

Зазначимо, це перший міжнародний візит російського диктатора після "переобрання" на посаду президента РФ.