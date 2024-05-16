Пєсков: Путін обов’язково говоритиме з Сі Цзіньпіном про Україну
Російський правитель Володимир Путін обов'язково обговорюватиме війну в Україні на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це заявив прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.
"Україна обов'язково буде обговорюватися", – сказав він.
Він також додав, що Росії імпонує "мирний план Китаю щодо України" і загалом Москва нібито вітає будь-які мирні ініціативи щодо війни.
"Звичайно ж, це все − тільки початок розмови. Попереду дуже напружена дискусія. Крім того, ми знаємо ситуацію з українською стороною, яка зараз навіть юридично виключає для себе можливість переговорів. Тому процес цей тривалий, але конструктивна позиція китайської сторони імпонує нам", − заявив прессекретар Путіна.
Нагадаємо, напередодні Путін прилетів з візитом до Китаю та почав переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.