США мають заохочувати Україну бити по прикордонню РФ - Гельсінська комісія

Сполучені Штати повинні дозволити Україні завдавати ударів американською зброєю по російських силах у прикордонних районах РФ. Ці сили підтримують наступ в Харківській області, зокрема вогнем по території України. Цитують заяву Гельсінської комісії США аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Корреспондент.

Гельсінська комісія – неурядова організація, яка була створена Конгресом США у 1975 році для моніторингу та заохочення дотримання Гельсінських угод та інших зобов'язань ОБСЄ. У ній беруть участь конгресмени, сенатори, політичні, воєнні та безпекові експерти.

Комісія заявила, що США повинні "не лише дозволити, але й заохотити" українські сили завдавати ударів по військах РФ, які дислокуються і ведуть вогонь з прикордонних районів Росії в рамках наступальних операцій на півночі Харківської області.

В ISW наголошують, що українські удари по силах у Росії, які безпосередньо підтримують наступальні наземні операції на півночі Харківської області, за своєю суттю були б оборонними, і характеризувати такі дії як "наступ" було б некоректно.

Аналітики ISW наполягають, що обмеження з боку США можливостей України завдавати ударів по військових об’єктах у Росії створили у прикордонних районах РФ укриття, звідки російська авіація може завдавати плануючих бомбових і ракетних ударів по українських позиціях і населених пунктах. Також у цих укриттях вільно накопичуються сили окупантів перед перекиданням на територію України.

"Така політика США серйозно підриває здатність України захищатися від російських наступальних операцій на півночі Харківської області" , - йдеться у звіті Інституту.

Напередодні повідомлялося, що група українських нардепів прибула до Вашингтона щоби спробувати отримати дозвіл від влади США на удари американською зброєю по території Росії.