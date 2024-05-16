Нова Зеландія запроваджує нові санкції проти Росії

Нова Зеландія запроваджує санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають військову підтримку Росії у війні проти України.﻿﻿ Посилаючись на уряд Нової Зеландії, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс про запроваджені санкції.

"Росія безпосередньо підтримується своїм військово-промисловим комплексом у незаконній агресії проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність. Нова Зеландія засуджує всіх юридичних та фізичних осіб, які надають цю військову підтримку" , - заявив Пітерс.

"В рамках цього нового пакету санкцій Нова Зеландія націлена на фізичних та юридичних осіб, які причетні до передачі зброї з КНДР до Росії для використання проти України, а також на іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Росії. Передача іранських безпілотників Росії сприяє її незаконній війні в Україні" , - повідомив він.

Також зазначається, що ці санкції спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переміщенню українських дітей до Росії та окупованої Росією України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своїх цілей у вторгненні в Україну, включаючи зусилля з підриву ідентичності України як суверенної країни" , - зазначив Пітерс.

З моменту ухвалення Закону про санкції щодо Росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила обмеження проти понад 1 700 фізичних та юридичних осіб, а також низку торговельних заходів, додали в уряді.