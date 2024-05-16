Португалія підтвердила участь у у Саміті миру в Швейцарії

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підтвердив участь у Глобальному cаміті миру у Швейцарії. Про це після телефонної розмови з головою португальского уряду повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру. Ми докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру" , - зазначив президент.

Зеленський розповів португальському прем'єру про ситуацію на фронті й спроби Росії розширити війну.