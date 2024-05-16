Лідер нідерландських ультраправих заявив про досягнення коаліційної угоди

Лідери чотирьох політичних партій Нідерландів досягли домовленостей, необхідних для формування нового уряду, повідомляє Укрінформ.

"PVV(Партія свободи), VVD (Народна партія за свободу і демократію), NSC (Новий соціальний контракт) і BBB (Фермерсько-громадянський рух) досягли згоди, потрібно далі обговорити прем'єр-міністра", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідер ультраправої PVV (Партія свободи) Герт Вілдерс заявив про це журналістам після останнього раунду перемовин.

"Ми досягли угоди", - сказав Вілдерс. Тепер лідери мають окремо обговорити документ із парламентськими фракціями своїх партій.

За словами Вілдерса, серед іншого обговорювалося і питання того, хто стане новим прем'єр-міністром країни, проте поки що остаточного рішення не прийнято.

"Ім'я буде названо пізніше", - сказав він, не уточнивши термінів.

Варто зазначити, що партія Вілдерса здобула перемогу на парламентських виборах у Нідерландах у листопаді 2023 року, після чого він розпочав переговори із ще трьома політичними силами BBB (Фермерсько-громадянський рух), NSC (Новий соціальний контракт) та VVD (Народна партія за свободу і демократію) для отримання більшості у парламенті та формування нового уряду.

Сторони не змогли домовитися про створення традиційної коаліції більшості, в якій лідер партії, що перемогла, обіймає посаду прем'єр-міністра.

Тому зараз йдеться про створення так званого позапарламентського кабінету.

Нагадаємо, виборча рада Нідерландів 1 грудня 2023 року підтвердила перемогу ультраправої PVV (Партія свободи) Герта Вілдерса на позачергових парламентських виборах.а