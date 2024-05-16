США анонсували ще один пакет термінової допомоги для України

Сполучені Штати готують Україні ще один пакет терміново необхідної допомоги. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Ліга.net.

За її словами, США працюють над ще одним пакетом терміново необхідної допомоги для України. Що саме буде у ньому не уточнюється.

Речниця нагадала про візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Києва й зазначила, що Сполучені Штати віддані тому, аби Україна продовжувала боротися за свою демократію та продовжувала боротися з агресією Росії.

Жан-П’єр зазначила, що США зосереджені на підтримці України, зокрема, продовжуватимуть це робити й щодо Харківщини, де українські сили ведуть "дуже запеклі бої".