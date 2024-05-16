У яких областях найбільше купували електромобілі у квітні
У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілів купували у Києві та Львівській області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 595 од. (93% вживані);
- місто Київ – 514 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
- Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
- Вінницька обл. – 251 од. (88% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- NISSAN Leaf – у Львівській та Вінницькій областях.
- TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині
- TESLA Model 3 – у м.Києві