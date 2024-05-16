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У яких областях найбільше купували електромобілі у квітні

У яких областях найбільше купували електромобілі у квітні
Фото: Pixabay

У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілів купували у Києві та Львівській області.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  1. Львівська область – 595 од. (93% вживані);
  2. місто Київ – 514 од. (65% вживані);
  3. Дніпропетровська обл. – 337 од. (76% вживані);
  4. Київська обл. – 292 од. (72% вживані);
  5. Вінницька обл. – 251 од. (88% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • NISSAN Leaf – у Львівській та Вінницькій областях.
  • TESLA Model Y – на Дніпропетровщині та Київщині
  • TESLA Model 3 – у м.Києві

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