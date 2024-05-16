Замах на Фіцо був політично вмотивованим - МВС Словаччини

Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо було скоєно з політичних мотивів, заявив міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай Ешток на пресконференції біля лікарні в Банська-Бистриці, де прем'єр-міністр проходить лікування. Про це пише CNN, повідомляє Новое время.

Така інформація ґрунтується на «перших бесідах із підозрюваним», зазначив глава МВС.

«Цей замах був політично вмотивованим, і підозрюваний ухвалив рішення зробити це незабаром після президентських виборів» , — сказав він.

Міністр оборони Роберт Калиняк підтвердив цю версію.