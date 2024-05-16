Росіяни повідомили про атаку 11 безпілотників у п'яти областях

У четвер, 16 травня, в Міноборони РФ заявили про «перехват» та «знищення» 11 БПЛА над Бєлгородською, Брянською, Калузькою, Тульською, а також в тимчасово окупованому Криму. Посилаючись на дані відомства країни-агресорки, повідомляє Новое время.

Росіяни заявляють, що їм нібито вдалося збити та перехопити п’ять БПЛА над територією тимчасово окупованого Криму, по одному над територією Брянської та Калузької областей та два дрони у Тульській області.

Крім того, росіяни заявляють, що у Бєлгородській області вони знищили один БПЛА, два реактивні снаряди РСЗВ Вільха, а також одну ракету тактичного комплексу Точка-У.