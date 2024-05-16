Нафта зростає на тлі сповільнення інфляції в США

Котирування нафти ростуть уранці в четвер після помірного підйому за підсумками сесії напередодні, повідомляє Enkorr.

На 8:04 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,4 (0,48%) – до $83,15 за барель. У середу Brent здорожчала на $0,37 (0,5%), до $82,75 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,42 (0,53%) – до $79,05 за барель. За минулу сесію вони здорожчали на $0,61 (0,8%), до $78,63 за барель.

Напередодні стало відомо, що споживчі ціни (індекс CPI) у США у квітні збільшилися на 3,4% щодо того ж місяця минулого року, на рівні прогнозів ринку й слабші, ніж у березні (3,5%). Щодо попереднього місяця індекс збільшився на 0,3%, тоді як експерти очікували зростання на 0,4%.

Сигнали послаблення інфляції в Штатах дозволяють розраховувати на те, що Федеральна резервна система (ФРС) розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики пізніше цього року.

"Помірне пом'якшення грошово-кредитної політики допоможе попиту на пальне в міру того, як у Північній півкулі настає піковий літній сезон" , – зазначив старший інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хоуорт.

Запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 2,51 млн барелів, повідомило Міненерго країни. Експерти, опитані Bloomberg, очікували на зниження резервів нафти на 600 тис. барелів, респонденти Trading Economics – на 1,35 млн барелів.

Товарні запаси бензину знизилися на 235 тис. барелів, дистилятів – на 45 тис. барелів.