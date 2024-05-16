Путін і Сі підписали заяву про поглиблення партнерства між РФ та КНР

Очільник Кремля Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Корреспондент.

Документ лідери РФ та КНР підписали в межах візиту російського диктатора до Китаю. Перед цим Путін та Сі провели переговори. Путін заявив, що 90% усіх платежів між РФ і Китаєм проводяться в рублях і юанях, перехід розрахунків у нацвалюти надав імпульс розширенню торгових потоків.

Очільник Кремля зазначив, що "відносини Росії та Китаю не спрямовані проти будь-кого". А співпрацю між країнами російський диктатор назвав "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені". За його словами, РФ і Китай сформували портфель з 80 великих спільних інвестиційних проєктів у різних областях.

Натомість Сі Цзіньпін зазначив, що китайсько-російська співпраця - це "еталон відносин між великими державами та сусідніми країнами".

"Це ваш перший закордонний візит із початку нового президентського терміну, що є переконливим свідченням тієї уваги, яку ви особисто та уряд Росії приділяєте китайсько-російським відносинам. Ми це високо цінуємо" , - сказав лідер КНР.

Сі Цзіньпін наголосив, що "Китай має намір як завжди бути з Росією добрими сусідами, довірливими друзями та надійними партнерами".